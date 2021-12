Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Azərbaycan xalqını 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir bu barədə Tviterdə paylaşıb.



“31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününü səmimi qəlbdən təbrik edir yeni ilin xoşbəxt arzularla sülh və əmin-amanlıq gətirməsini diləyirik”, - C.Bağcı qeyd edib.

