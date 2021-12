Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Birinci vitse-prezident bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Üzərində Qız qalası əks olunan fotoda "Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni iliniz mübarək!” sözləri yazılıb.

