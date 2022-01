Prezident İlham Əliyev 2022-ci ili “Şuşa ili” elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bildirib.

“Biz 2022-ci ildə Şuşa şəhərinin 270 illiyini qeyd edəcəyik. Pənahəli xan 1752-ci ildə Şuşanın təməlini qoyub və biz yeni ildə bu yubileyi böyük təntənə ilə qeyd edəcəyik. Bu şanlı tarixi nəzərə alaraq və Şuşanın bərpasının sürətləndirmək məqsədilə mən yeni ili “Şuşa İli” elan edirəm”, - Prezident bildirib.

