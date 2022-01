Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən Dənizkənarı Milli Parkda bayram atəşfəşanlığı təşkil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, atəşfəşanlığı minlərlə insan izləyib.



Paytaxt sakinləri və qonaqlar Bakı səmasını al-əlvan rənglərə boyayan bayram atəşfəşanlığını böyük maraq və heyranlıqla tamaşa ediblər.

