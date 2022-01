Azərbaycanda 2022-ci ildə ilk doğulan uşaqlar əkiz olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin İnformatika və Statistika İdarəsindən məlumat verilib. İlin ilk körpəsi oğlandır. Gəncə Perinatal Mərkəzində dünyaya gələn körpələr əkizdir (ana Bərdə rayon Qarağacı kəndi).

Körpələrin çəkisi 1 kq 900 qram və 1 kq 600 qramdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.