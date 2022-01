İstanbuldakı əyləncə mərkəzlərinin birində yeni il gecəsini qeyd edən əcnəbi qadınlara qarşı əxlaqsızlıq hərəkətlər edən iki nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, əcnəbi olduqları bildirilən 3 qadın onlara qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən 2 kişi ilə bağlı polisə şikayət edib. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları şikayət olunan 2 nəfəri saxlayıb. Qadınlar ifadə vermək üçün polis bölməsinə dəvət olunub.

Polis şübhəlilər barəsində araşdırmalar aparır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.