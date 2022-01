Türkiyədə tanınmış müğənni Ceylan üçün bayram kədərlə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin atası Ahmet Avcı dünyasını dəyişib.

İfaçı atasını son məzilə yola salarkən göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

Ahmet Avcı beyin qanaması keçirdikdən sonra xəstəxanada həyatını itirib.

