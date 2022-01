Ermənistanı hava nəqliyyatı ilə tərk edənlərin yeni statistikası açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni mediası 2021-ci ilin 11 ayı ərzində “Zvartnots” və “Şirak” aeroportlarından istifadə etməklə ölkəyə 1.055.015 nəfərin gəldiyini, 1.124.460 nəfərin isə tərk etdiyini açıqlayıb.

Beləliklə, 2021-ci ilin 11 ayı ərzində Ermənistandan gedənlər gələnlərdən 69.447 nəfər çox olub.

Qeyd edək ki, bu, yalnız hava nəqliyyatı ilə ölkəni tərk edənlərə aiddir.

