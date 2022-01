Amerikalı məşhur aktrisa, 6 dəfə Emmi mükafatı laureatı Betti Uayt yüz illik yubileyinə üç həftə qalmış vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Peopele" jurnalı məlumat yayıb.

Aktrisanın yaxın dostu Ceff Vitjas Betti Uaytın xatirələrdə əbədi yaşayacağını deyib.

Qeyd edək ki, B.Uayt bütün komediya mükafatlarına layiq görülmüş yeganə aktrisadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.