Azərbaycan vətəndaşı Rusiyada baş verən qaz partlayışı nəticəsində ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə İnquşetiya Respublikasında qeydə alınıb.

Belə ki, Qəbələ rayonunun Məmmədağalı kənd sakini, 27 yaşlı İnqilab Nizami oğlu Yaralıyev qaz sızmasından baş verən partlayışda dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, İ.Yaralıyev İnquşetiyada mövsümi işlərlə məşğul olurdu.

