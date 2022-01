Tanınmış reper Qurdun (Fərid Eminov) həyat yoldaşı Leyla Namazova sosial mediada paylaşım edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Leyla instaqram hesabında fotolarını paylaşıb. Fotoda onun həyat yoldaşı reper Qurd da yer alıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, repçi bir dəfə ailəli olub. Fəridin bu evlilikdən 2 oğlu var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.