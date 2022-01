Türkiyənin “Baykar Makine” şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar Tvitter səhifəsində "Texnofest-2022" festivalı ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, paylaşımına “kodlarını milli texnologiya həmləsi ilə yeniləyənlərin festivalı” sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, “Texnofest-2022” bu il Azərbaycanda keçiriləcək. Bu barədə S.Bayraktar ötən il İstanbulda keçirilən festival zamanı bildirib.

