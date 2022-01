ABŞ-ın Missisipi ştatının Gulfport şəhərində Yeni il şənliyi zamanı atışma baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının sözlərinə görə, atışmaya yaranan mübahisə səbəb olub.

Yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır.

