Türkiyəli müğənni Sinan Akçıl açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yeni ili Bakıdakı restoranların birində qarşılayan müğənni aldığı qonorar barədə verilən suala belə cavab verib:

"Nə qədər məvacib aldığımı açıqlamayım. Rəqəmi desəm, gecə yata bilməzlər".

