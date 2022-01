Paşinyan bu rəqsi ilə erməniləri qəzəbləndirdi - VİDEO

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə ölkəsində lağ və sərt tənqid hədəfinə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, N.Paşinyan Yeni il ərəfəsində ölkədəki hərbi hissələrdən birinə baş çəkib.

Əsgərlərlə musiqi sədaları altında şıdırğı rəqs edən baş nazirin bu hərəkəti ölkədə birmənalı qarşılanmayıb.



Sosial şəbəkələrdə bəzi ermənilər Paşinyanla oynayan əsgərləri, bəziləri Paşinyanın rəqsini tənqid ediblər.

Ümumi fikir isə erməni liderin bu davranışının süni bir tamaşadan ibarət olması istiqamətində formalaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.