Ötən il ailə həyatı quran “Keşlə”nin kamerunlu futbolçusu Anatole Abanq ilə azərbaycanlı həyat yoldaşı Adelia Hacıyevadan xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə cütlük kamera qarşısına keçərək yeni fotossessiya etdirib. Onlar Yeni il ab-havalı şəkillərini sosial şəbəkədə yayımlayıblar.

Cütlüyün yeni fotoları izləyiciləri tərəfindən xeyli maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Adelia ilə Abanqın yaxın zamanlarda qız övladı dünyaya gələcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.