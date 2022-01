"Sülh Çeşməsi", "Zeytun Budağı" və "Fərat Qalxanı" əməliyyat bölgələrində təxribat atəşi açan və əraziyə sızmağa cəhd edən 6 PKK/YPG terrorçusu zərərsizləşdirilib

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat verib.

Bildirilib ki, komandoların terror və terrorçularla mübarizəsi uğurla davam edir: "Terrorçular qəhrəman Türk Silahlı Qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.