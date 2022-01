Çinin cənub-qərbindəki Yunnan əyalətində 5,5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

Zəlzələnin episentri Ninlan vilayətində, ocağı isə 10 km dərinlikdə yerləşib. Yeraltı təkanlar Litszyan şəhərində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə zəlzələ nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb.

Qeyd edək ki, Litszyanda şəhərində 1,2 milyondan çox insanın yaşayır.

