Şirvanda 25 yaşlı qadın dəm qazından boğulub

Metbuat.az bildirir ki, Şirvan sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Bəxtiyarova Əsmər Baloğlan qızı vanna otağından olarkən dəm qazından boğularaq ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



