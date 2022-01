Stilist Anar Ağakişiyev yeni evinin görüntülərini yayımlayıb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, stilist Yeni il gecəsi dostlarını başına yığaraq evində parti edib.

Anar bildirib ki, uzun sürən təmirdən sonra bayram günü evinə köçüb.



