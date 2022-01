Əməkdar artist Hüsniyyə Mürvətova ağır itksindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Səni axtarıram" verilişinə qonaq olan aktrisa bir müddət əvvəl vəfat edən atası Vaqif Tacı Ələzli ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. Bu zaman Əməkdar artist kövrələrək göz yaşlarını saxlaya bilməyib:



"Mən vaxtaşırı olaraq çalışırdım ki, atam adaha çox diqqət ayırım. Çünki onunla ruhum bir idi. O, şeirlər yazırdı mən oxuyurdum".

Ətraflı videoda:

