Səksən il əvvəl yoxa çıxmış sualtı qayıq tapıldı

İtaliyanın 80 il əvvəl yoxa çıxmış “Jantina” sualtı qayığı Egey dənizinin dibində tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Eskpress” məlumat yayıb.

“Jantina” sualtı qayığı Yunanıstanın Leros adasından göyərtəsində 48 dənizçi ilə çıxmışdı. Lakin 1941-ci il iyulun 5-də Böyük Britaniya sualtı qayığından buraxılan torpeda ilə batırılmışdı.

“Jantina” Mikonos adasının cənubunda 103 metr dərinlikdə tapılıb. Sualtı qayığı İtaliya Hərbi-Dəniz Tarixi İdarəsinin qeydlərinin köməyi ilə tanımaq mümkün olub.

Suya 1932-ci ilə buraxılmış “Jantina” İspaniyada vətəndaş müharibəsində iştirak etmişdi. 1941-ci il iyulun 5-də Britaniyanın “Torbey” sualtı qayığından buraxılmış 6 torpeda ilə batırılan qayıqdan yalnız 6 dənizçi xilas ola bilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.