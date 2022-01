Braziliya millisinin sabiq üzvü Ronaldo koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 45 yaşlı keçmiş hücumçunun bu səhər verdiyi COVİD-19 testinin nəticəsi pozitiv olub. Bu barədə Ronaldonun sahibi olduğu "Kruzeyro" klubunun tvitter səhifəsi məlumat yayıb.

Ronaldoda infeksiyanın yüngül simptomlarının olduğu və özünü yaxşı hiss etdiyi bildirilib.

