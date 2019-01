Azərbaycan, Bakı, 30 may /Trend, müxbir Rufiz Hafizoğlu/

Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan “Qafqaz qartalı” adlı birgə hərbi təlimlər keçirəcək. Trend-in məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Baş Qərargahının rəsmi saytında məlumat verilib.

Məlumata əsasən, birgə təlimlər Türkiyədə mayın 31-dən iyunun 10-a kimi davam edəcək.

