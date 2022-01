Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun prezidenti Ali Koç koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 55 yaşlı prezidentin koronavirus testi müsbət çıxıb. Hazırda o karantinə alınıb.

