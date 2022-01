Göyçay sakini ehtiyatsızlıqdan özünü güllələyib

Göyçay sakinin ehtiyatsızlıqdan özünü güllələyib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Göyçay Rayon Polis Şöbəsinə yanvarın 2-də Mırtı kəndində B.Muradovun ov tüfəngi ilə ehtiyatsız davranması nəticəsində açılmış atəşdən ayaq nahiyəsindən xəsarət alması barədə məlumat daxil olub.

Dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Hadisə yerindən müvafiq sənədləri olan “İJ” markalı ov tüfəngi götürülüb.

B.Muradov xəstəxanaya yerləşdirilib.

