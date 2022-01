UEFA Konfrans Liqasının rəsmi tviter hesabı növbəti dəfə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ"ın futbolçusu Abbas Hüseynovun III turda Bakıda Qazaxıstan "Kayrat"ına vurduğu qol da bunların sırasında yer alıb.

27 yaşlı müdafiəçinin 90+1-ci dəqiqədəki dəqiq zərbəsi komandasına qələbə qazandırıb.

Qeyd edək ki, qarşılaşma "Qarabağ"ın 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.