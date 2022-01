2021-ci il tarixi hadisələrlə yanaşı, möhtəşəm görüntülərlə də yadda qalıb.

Metbuat.az "Esquire" jurnalının ötən il üçün seçdiyi 40 ən yaxşı fotonu təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.