Bakıda avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada ölüb.

Metuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 1-də saat 19 radələrində Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi ərazisində Bakı şəhər sakini İ.Nəcəfquliyev idarə etdiyi “Mercedes” markalı avtomobillə yolu keçən paytaxt sakini Cəfər Cəfərovu vurub. Xəstəxanaya yerləşdirilən piyada yanvarın 2-də ölüb.

Xəzər Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

