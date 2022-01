Qurban Qurbanov dünya reytinq cədvəlində

Dünya məşqçilərinin reytinq cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, planetin ən yaxşı 500 mütəxəssisi arasında Azərbaycan bir məşqçi ilə təmsil olunub.

Bu, “Qarabağ”ın məşqçisi Qurban Qurbanovdur. 50 yaşlı mütəxəssisin aktivində 1592 xal var.

O, dünyanın 223-cü məşqçisidir. Qurbanov Ole-Qunnar Sulşer, Miçel, Raymond Domenek, Eusebio di Françesko, Murat Yakın, Aleksey Mixayliçenko, Ərtoğrul Sağlam, Viktor Qoncarenko, Miodraq Bojoviç, Valeri Karpin, Paulu Souza, Tomas Doll, Filippo İnzaqi kimi tanınmışları geridə qoyub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.