İranda COVID-19-un "Omicron" ştamına yoluxanların sayı günü-gündən artır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın səhiyyə nazirinin müavini Səid Kərimi deyib. O bildirib ki, ölkədə koronavirusun "Omicron" ştamına yoluxanların sayı 194 nəfərə çatıb.

