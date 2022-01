“Ağdam” gəmi-bərəsi əsaslı təmirdən sonra yenidən istismara qaytarılıb

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) Nəqliyyat Donanmasına məxsus “Ağdam” gəmi-bərəsi əsaslı təmir olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a ASCO-dan məlumat verilib.

Məlumata görə, “Zığ” Gəmi Təmiri Zavodunda aparılan işlər qısa vaxtda və yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilib.

Gəmi-bərənin baş və köməkçi mühərrikləri, boru sistemləri, mexanizmləri (nasoslar), separatorları təmir olunub. Gəmi üzrə gövdə-qaynaq, elektrik quraşdırma və avtomatika işləri görülüb.

Eyni zamanda, gəminin baş göyərtəsi, maşın şöbəsində mexanizmləri, sualtı və suüstü hissələri obraziv qumla tam təmizlənərək rənglənib. Bundan başqa, dənizçilərin yaşayış və xidməti otaqları müasir tələblər səviyyəsində təmir edilib.

Dəniz sınaq yoxlamasından uğurla çıxan “Ağdam” yenidən istismara qaytarılıb.

