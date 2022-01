Yaşla bağlı xəstəliklərin qarşısını alan 3 QİDA

Yaşlandıqca, demək olar ki, hər kəs müxtəlif xəstəliklərə qarşı daha həssas olur.

Metbuat.az Lent.az-a istinadla xəbər verir ki, neyrodegenerativ və ürək-damar xəstəliklərinin inkişaf riski artır.

Yaşlılarda tez-tez yüksək qan təzyiqi olur. Qanda “pis” xolesterinin səviyyəsi də yüksəlir. Ancaq sağlam həyat tərzinə keçməklə vəziyyəti yaxşılaşdırmaq olar. Bu, təkcə pis vərdişlərdən imtina etmək deyil, həm də düzgün qidalanma ilə bağlıdır.

Hansı qidaları yemək lazımdır?

Alabama Universitetinin tədqiqatçıları belə qənaətə gəliblər ki, Omeqa-3 yağ turşularında yüksək olan qidalar insanı yaşla bağlı xəstəliklərin sürətli inkişafından xilas edə bilər.

Yağlı balıq bu birləşmənin yaxşı mənbəyidir. Nümunə olaraq aşağıdakı çeşidləri göstərmək olar:

• skumbriya;

• qızılbalıq;

• sayra.

Həkimlərin fikrincə, yağlı balıqların istehlakı orqanizmdə iltihablı reaksiyaları ləngitməyə və hətta dayandırmağa kömək edir.

Nəticədə, insanın rifahı və sağlamlıq vəziyyəti hətta qocalıqda da yaxşılaşır: infarkt və iflic riski azalır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.