Qara dənizdə əvvəllər kəşf olunmamış ərazidə qazma kəşfiyyat işlərinə hazırlıq gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə energetika və təbii sərvətlər naziri Fatih Dönməz bildirib.

Onun sözlərinə görə, Qara dənizin dibindən gələn qazın 2023-cü ilin birinci rübündə Türkiyədəki istifadəçilərə çatması gözlənilir:

