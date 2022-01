Türkiyəli müğənni Tuğba Özerk səhnəyə sərxoş halda çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Antalyada bir oteldə səhnəyə çıxan məşhur qəribə hərəkətləri və mahnını ifa edə bilməməsi ilə diqqət çəkib.

Hətta ayaq üstə dura bilməyən müğənni səhnədə yıxılıb.

Onun səhnədəki vəziyyəti ilə bağlı sosial şəbəkələrdə video yayılıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri müğənnin sərxoş halda tamaşaçı qarşısına çıxmasına görə onu qınayıblar.

