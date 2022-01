Azyaşlı uşaqlarına südlü şokolad almaq üçün marketə gedən ata bir milyon dollar qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ABŞ-da yaşanıb.

ABŞ-da Dennis Villoughby adlı ata keçən ay şokoladlı süd almaq üçün Rixhmond ərzaq mağazasına gedib. Ata marketdə olarkən 10 dollar dəyərində lotereya bilet almağa qərar verib.

Uşaqları üçün süd almağa çıxan atanın biletinə 1 milyon dollarlıq uduş çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.