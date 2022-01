Şuşada tarix yazan TÜRK PUA-sı: İLK DƏFƏ YAYIMLANDI - FOTOLAR

Azərbaycanın 30 ilə yaxın düşmən tapdağı altında olan Qarabağ bölgəsinin işğaldan azad edilməsi əməliyyatlarının ilk saatlarında duman səbəbindən görmə məsafəsi sıfıra enib və bu zaman ordumuzun köməyinə “KARGU Kamikadze” PUA-ları çatıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu PUA-lar Şuşanın işğaldan azad edilməsində böyük rol oynayıb.

Belə ki, hərbi əməliyyatların ilk saatlarında duman səbəbindən görmə məsafəsinin sıfıra endiyi bir vaxtda “KARGU Kamikadze” PUA-ları işə düşüb.

Müharibə zamanı Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin istifadə etdiyi “KARGU”nun görüntülərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.