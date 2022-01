Azərbaycanda unun qiyməti bahalaşıb.

Metbuat.az Sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, "Karmen" ununun bir kisəsinin qiyməti 26 manatdan 36 manata, "Faduoğlu" ununun kisəsi 28 manatdan 38 manata, "Sünbül" ununun kisəsisi isə 29 manatdan 39 manata qalxıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.