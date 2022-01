"Xaricdə mənə model deyirlər" - Məleykə Əsədova

"Aktrisayam, dünyanın hansı ölkəsinə gedirəmsə gedim, bəzəksiz olsam da aktrisa, müğənni model deyirlər. Bu da mənim şarmımdan irəli gəlir. Qoy elə varlığım belə olsun, zəngin görünüm".

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Məleykə Əsədova "Qonağım ol" verilişində deyib. Aktrisa geyimlərindən danışıb:

"İnsan nə geyinirsə geyinsin öz bdən ölçülərinə uyğun geyinmıli, yaraşmalı və onu daşımalıdır. Baxırsan kök xanımdır dar geyinir. Ona yaraşmır, daha uyğun geyinsin. Köklük, bədənin ölçüsünün doğru olmamağı eyib deyil. Ən əsası bədən ölçülərinə uyğun geyinməkdir. Ucuz geyinə bilərsən, bahalı görünə bilər. Bahalı geyinərsən, heç əynində görünməyə bilər. Ən əsas pltarı daşımaqdır və bədən ölçülərinə uyğun geyinməkdir".

