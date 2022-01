ABŞ-da son sutka ərzində koronavirusa bir milyondan çox yeni yoluxma qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, pandemiya dövründə ölkədə qeydə alınan ən yüksək göstərici olub.

Bundan əvvəlki rekord dekabrın 31-də qeydə alınmış, 590 min nəfər koronavirusa yoluxmuşdu.

ABŞ-da bnugünədək 56 milyondan çox yoluxma, 820 mindən çox ölüm qeydə alınıb. Bu göstəricilərə görə ABŞ dünya ölkələri arasında birinci yerdə qərarlaşıb.

