Bir müddət əvvəl Türkiyənin ATV kanalında yayımı dayandırılan “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” efirə qayıdır.

Metbuat.az "olay.az"a istinadən xəbər verir ki, səs-küylü layihə qısa müddət sonra Blu TV-də tamaşaçı qarşısına çıxacaq. Layihənin adı isə dəyişdirilərək “Son Efsane” adlandırılıb.

Baş rolda isə Oktay Kaynarca yox, Ozan Akbaba yer alacaq.

