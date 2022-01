Azərbaycanda çörək bahalaşdı

Azərbaycanda pərakəndə satış obyektlərində çörəyin qiyməti bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, çörəyin qiyməti fərqli satış məntəqələrində 10-15 qəpik artıb.

500 qramlıq ənənəvi (dairəvi) çörəyin pərakəndə satış qiyməti 50 qəpik, 650 qramlıq ənənəvi çörəyin pərakəndə satış qiyməti isə 65 qəpik olub. Maraqlıdır ki, qiymət bəzi yerlərdə artsa da, bəzilərində dəyişməyib. Satıcılar bunu paylayıcı şirkətlərin qiymətləri sabah səhərdən artıracağı ilə əlaqələndirirlər.

Qeyd edək ki, bu gün iri un və çörək istehsalçıları unun qiymətinin bahalaşması ilə bağlı vətəndaşlara müraciət etmişdi. Onlar hesablamalarına əsasən, 50 kq-lıq bir kisə unun topdan satış qiymətinin 36 manatadək arta biləcəyini bildirmişdilər. Bu səbəbdən ənənəvi (dairəvi “zavod” çörəyi) çörəyin qiymətinin də maksimum 10-15 qəpik artması ehtimal olunurdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.