Günlərdir itkin düşən məşhur realiti-şou ulduzu Robert Bryusun cəsədi Nyu Cersi ştatında zirzəmidə tapılıb.

Metbuat.az "axşam.az"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə 62 yaşlı aparıcının qardaşı məlumat yayıb. Robertin hansı səbəbdən həyatını itirdiyi açıqlanmayıb.

Polis faktla bağlı araşdırma aparır.



Qeyd edək ki, aparıcı bir neçə film və serialda da rol alıb.

