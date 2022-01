İsveç Kralı XVI Karl Qustav və onun həyat yoldaşı, kraliça Silvia koronavriusa yoluxub.

Onların yüngül simptomları var.

Ümumilikdə İsveçdə gün ərzində rekord sayda yoluxma (11,5 mindən çox) aşkar edilib.



Pandemiyanın başlanğıcından indiyədək ölkədə 1,3 milyondan çox yoluxmuş şəxs müəyyən edilib, 15,2 mindən çox insan dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.