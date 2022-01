İtaliya millisinin və Fransanın PSJ futbol klubunun qapıçısı Canluici Donnarumma koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə PSJ-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qapıcının təcrid olunduğu bildirilir. İspaniyalı futbolçu Xuan Bernatın koronavirus testi mənfi çıxıb və sabah məşqlərə davam edəcək.

Bu mövsüm 22 yaşlı Donnarumma PSJ-nin heyətində bütün yarışlarda 11 oyun keçirib.

