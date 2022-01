Türkiyənin Adana şəhərində buludların arasında müşahidə olunan hadisə sakinlər arasında müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səmada işıqların hərəkət etdiyi müşahidə olunub. Hadisəni bir neçə rayondan izləmək mümkün olub. Gecə saatlarında baş verən hadisə sosial mediada böyük kütlə tərəfindən izlənilib. Olayın səbəbləri barədə sakinlər müvafiq dairələrdən açıqlama tələb ediblər. Hələlik hadisə barədə açıqlama verilməyib.

