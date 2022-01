Argentinanın Mendoza şəhərində tibbi maska taxmadığı üçün dondurma satılan mağazaya buraxılmayan qadınla işçilər arasına gərginlik yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, içəri buraxılmayan qadın gözlənilməz davranışı ilə hamını heyrətləndirib. O, mağazanın girişində soyunaraq, paltarından maska kimi istifadə edib. Nəticədə o mağazaya girməyə müvəffəq olub. Alt paltarla növbədə qalan qadın dondurma alandan sonra ərazidən uzaqlaşıb.

Qadının davranışları ölkədə böyük rezonans yaradıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.