Türkiyə lirəsi son günlər sabitliyini saxlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda ABŞ dolları qarşısında Türkiyənin milli pul vahidi üzrə məzənnə 1 ABŞ dolları - 13,44 lirə nisbətindədir.

Qeyd edək ki, Maliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, məzənnədə kiçik dəyişikliyin olması normaldır və bir müddət sonra türk lirəsi daha da dəyər qazanacaq. Bunun üçün yeni iqtisadi planlar hazırlanıb.

