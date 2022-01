Qazaxıstanın Aktobe şəhərində polis etirazçılara müdaxiləni dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, polislər xalqın yanında olduqlarını və xalqa əl qaldırmayacaqlarını bildiriblər. Almatıda isə etirazçıların polislə birlikdə şəhərin mərkəzinə getdiyinə dair videolar yayılıb. İddialara görə, artıq xüsusi təyinatlı polis qüvvələri də nümayişçilərə müdaxilə etmir.

Bəzi mənbələr isə yazır ki, şəhərin mərkəzi meydanında toqquşmalar yaşanır.

