Qazaxıstanın Manqistau vilayətində təbii qaz emalı zavodunun direktoru və elektron ticarəti bölməsinin rəhbəri saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələr məlumat yayıb. Məlumata görə, zavod direktoru əsaslı səbəb olmadan təbii qazın qiymətini bahalaşdırıb.

Qeyd edək ki, Qazaxıstanda iki gündür qazın qiymətinin artırılması ilə bağlı etirazlar keçirilir. Qiymət yenidən endirilsə də, etirazlar hələ də davam edir.

